Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 2

Stat: Gaziantep

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Musfafa Savranlar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Mujakic (Dk. 86 Arda Kızıldağ), Rodrigues (Dk. 66 Lungoyi), Gidado, Kozlowksi, Camara (Dk. 66 Dragus), Maxim (Dk. 87 Melih Kabasakal), Sorescu, Bayo

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo (Dk. 80 Agbadou), Uduokhai, Yasin Özcan, Asllani, Salih Uçan (Dk. 69 Ndidi), Cengiz Ünder (Dk. 75 Cerny), Jota Silva (Dk. 70 Toure), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 75 Oh), Olaitan (Dk. 83 Orkun Kökçü)

Goller: Dk. 8 Djalo, Dk. 22 Asllani (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 31 Camara (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Gaziantep FK-Beşiktaş maçı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

58. dakikada Jota Silva'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Zafer Görgen de kaldı.

63. dakikada Kozlowski'nin pasıyla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu uzaklaştırdı.

88. dakikada Sorescu'nun pasına bekletmeden vuran Draguş'un şutunda Ersin Destanoğlu'ndan dönen top tekrar Draguş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR'dan gelen uyarıyla Draguş'un topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

