Futbol: Trendyol Süper Lig
- Çaykur Rizespor: 3 - TÜMOSAN Konyaspor: 2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Orhun Aydın Duran
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin (Dk.81 Emir Ortakaya), Hojer, Taylan Antalyalı (Dk.72 Papanikolaou), Mebude, Olawoyin (Dk.81 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Augusto (Dk.72 Muhammet Taha Şahin), Sowe (Dk.88 Buljubasic)???????
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk.62 Baniya), Bazoer (Dk. 80 Eren Cemali Yağmur), Yasir Subaşı (Dk. 72 İsmail Esat Buğa), Andzouana, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Arif Boşluk, Svendsen, Gonçalves (Dk.62 Jevtovic), Olaigbe (Dk.61 Bardhi)
Goller: Dk.18 Laçi, Dk.58 Mebude, Dk. 65 Augusto (Çaykur Rizespor), Dk.16 Jin-Ho Jo, Dk.89 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk.31 Augusto (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Jin-Ho Jo, Dk. 89 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı
55. dakikada Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla topla buluşan Augusto'nun şutunda kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi.
58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Samet Akaydin'in orta sahadan gönderdiği topla buluşan Laçi'nin pasıyla Mebude ağları havalandırdı: 2-1.
65. dakikada Laçi'nin serbest vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Augusto, ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
77. dakikada konuk ekibin atağında Swendsen'in ceza sahası sol çaprazından gönderdiği şutta top kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.
89. dakikada konuk ekip ikinci golünü kaydetti. Eren Cemali Yağmur'un ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-2.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.