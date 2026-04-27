Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig


- Beşiktaş: 0 - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

Beşiktaş : Vasquez, Taylan Bulut, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Rashica, Toure, Oh

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Traore, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Barış Jakob Kalaycı, Serginho, Larsson

Sarı kartlar: Dk. 14 Emirhan Topçu ( Beşiktaş ), Dk. 35 Traore ( Fatih Karagümrük )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 beraberlikle sona erdi.

9. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, altıpasın gerisinde kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda kaleci Grbic, topu kontrol etti.

12. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Toure, ön direkten topu arkaya aşırdı. Müsait durumdaki Oh'un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Grbic, kornere çeldi.

19. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Bartuğ Elmaz'ın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top, yan direğe çarptı ve ceza sahası içine düştü. Dönen topu tamamlamak isteyen Serginho'nun yerden şutunda kaleci Vasquez, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

26. dakikada sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta kaleci Grbic, topu sol üst köşeden son anda kornere gönderdi.

37. dakikada Oh'tan aldığı pasla ceza sahasının dışından Olaitan'ın kaleye gönderdiği şutta top, az farkla üstten dışarı gitti.

44. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert ve düzgün vuruşta kaleci Vazquez, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle noktalandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
