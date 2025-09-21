Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Mehmet Kısal
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Owusu, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Gueye
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu
Gol: Dk. 3 Asensio (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 45 Cafu (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ali Yavuz Kol, Dk. 45+3 Winck (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
2. dakikada Ali Yavuz Kol'un kaleci Ederson'a yaptığı baskı sonucunda altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlakla buluşan Hajradinovic'in şutunda top üstten auta çıktı.
3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında penaltı noktasının gerisindeki Asensio'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'in ellerinin arasından ağlarla buluştu: 0-1.
32. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.