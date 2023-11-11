Kasımpaşa evinde Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu
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HAKEM: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün KamacıKASIMPAŞA: Giannitos, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Nuno da Costa dk. 46), Yasin Özcan, Gökhan Gül (Duhan Aksu dk.
HAKEM: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı
KASIMPAŞA: Giannitos, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Nuno da Costa dk. 46), Yasin Özcan, Gökhan Gül (Duhan Aksu dk. 87), Aytaç Kara, Ben Ouannes, Hajradinovic, Fall, Ngoy
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Yılmaz, Karimi (Ramazan Civelek dk. 84), Boa Morte (Arif Kocaman dk. 90+1), Kemen (Jeanvier dk. 46), Cardoso (Bahoken dk. 66), Thiam
GOLLER: Fall (dk. 36), Nuno da Costa (dk. 50), Aytaç Kara (dk. 74 pen.) ( Kasımpaşa ), Ali Karimi (dk. 12), Sadık Çiftpınar (dk. 27 k.k.), Boa Morte (dk. 44), Thiam (dk. 47) ( Kayserispor )
SARI KARTLAR: Kemal Özdeş (Teknik Direktör) ( Kasımpaşa ), Bilal Bayazit ( Kayserispor )
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, evinde Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu.