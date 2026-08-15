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Bursaspor, Iğdır FK'yi 1-0 Mağlup Etti

Bursaspor, Iğdır FK'yi 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı Iheanacho'nun 16. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Iğdır FK'da Alperen Selvi, 73. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Ozan Ergün, Enes Berk Güçlü, Burak Sami Şad

Bursaspor : Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Rahmetullah Berişbek, Boutrah, Elitin, Soner Aydoğdu (Dk. 62 Eyüp Akcan), Halik Akbunar (Dk. 83 Baker), Lincoln (Dk. 83 Baran Başyiğit), Iheanacho (Dk. 83 Emir Kaan Gültekin)

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül (Dk. 62 Alperen Selvi), Kouagba, Alim Öztürk, Hüseyin Karabey, Doğan Erdoğan (Dk. 82 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Gökcan Kaya, Crociata, Hotic (Dk. 62 Bacuna), Afena-Gyan (Dk. 77 Özder Özcan), Arda Çolak (Dk. 46 Tanque)

Gol: Dk. 16 Iheanacho ( Bursaspor )

Kırmızı kart: Dk. 73 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kart: Dk. 90+4 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA
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