Karagümrük evinde Ümraniyespor'u 2-1 geçti
- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2 - Eminevim Ümraniyespor: 1
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Anıl Çiftçi
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Dorukhan Toköz (Dk. 58 Traore), Siopis, Verde (Dk. 58 Pesic), Emre Akbaba (Dk. 84 Anıl Yiğit Çınar), Barış Kalaycı (Dk. 79 Doh), Tiago Çukur
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar, Serkan Göksu (Dk. 46 Berat Yılmaz), Djokanovic, Kerem Şen (Dk. 75 Yusuf Deniz Şaş), Soukou, Hostikka (Dk. 75 Blanco), Melih Bostan (Dk. 46 Tunahan Taşçı)
Goller: Dk. 60 ve Dk. 75 Pesic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 71 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Serkan Göksu, Dk. 28 Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan ev sahibi takım puanını 3 yaparken, Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.