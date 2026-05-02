Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Ali Vardar, Batuhan Bıyıklı

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Alim Öztürk, Atakan Rıdvan Çankaya, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 69 Ali Kaan Güneren), Doh (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Ahmet Emin Engin (Dk. 69 Mendes), Bacuna, Fofana (Dk. 84 Loshaj), Bruno

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil (Dk. 60 Tarkan Serbest), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Cem Üstündağ (Dk. 84 Atakan Müjde), Sinan Kurt, Moreno (Dk. 84 Dimitrov), Dia Saba (Dk. 90+2 Florent Hasani), Afena-Gyan (Dk. 90+2 Emrah Başsan), Diagne

Goller: Dk. 6 Fofana, Dk. 45+4 Diagne (Kendi kalesine), Dk. 80 Atakan Rıdvan Çankaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 19 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 45+1 Diagne (Penaltıdan), Dk. 49 Dia Saba (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 14 Güray Vural, Dk. 33 Doh, Dk. 37 Ahmet Emin Engin, Dk. 44 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 86 Bacuna, Dk. 87 Loshaj, Dk. 90+3 Mendes, Dk. 90+5 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK) Dk. 90+3 Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, normal sezonu ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi.