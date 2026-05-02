Futbol: Trendyol 1. Lig
- Eminevim Ümraniyespor: 1 - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 4
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Sezgin Çınar, Kerem Kalkan
Eminevim Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Ali Turap Bülbül), Şirin Cengiz (Dk. 81 Ali Yavuz Demir), Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Yusuf Deniz Şaş (Dk. 46 Orhan Uğur), Atalay Babacan, Bardhi, Benny, Soukou (Dk. 71 Doruk Ertuğrul), Kosoko (Dk. 81 Barış Ekincier)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 83 Hakan Bilgiç), Wellington, Abdullah Çelik, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 29 Erkam Develi), Roshi (Dk. 70 Enes Yılmaz), Halil Can Ayan (Dk. 70 Rroca), Ezeh (Dk. 83 Diaby), Fernandes
Goller: Dk. 7 Yusuf Kocatürk (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 17, 23 ve 32 Fernandes, Dk. 45+3 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 4-1 yendi.
Ligde normal sezonu 7. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, play-off oynama hakkı elde etti.
Eminevim Ümraniyespor ise sezonu 16. basamakta bitirdi.