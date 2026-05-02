Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Atko Grup Pendikspor: 1 - Ligde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, play-off finalinde mücadele edecek

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Lütfü Aydın

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Cavare, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 72 Ömer Faruk Beyaz), Tugay Kacar (Dk. 73 Alper Karaman), Kanga (Dk. 79 Kayode), Amilton (Dk. 79 Berat Luş), Recep Niyaz, Faye, Catakovic

Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Erdem Gökçe (Dk. 46 Kitsiou), Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Furkan Doğan, Mesut Özdemir (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Bekir Karadeniz (Dk. 79 Efehan Pekdemir), Wilks (Dk. 62 Thuram), Hakan Yeşil, Hamza Akman, Clarke-Harris (Dk. 62 Görkem Bitin)

Goller: Dk. 18 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 42 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Berkay Sülüngöz Dk. 84 Görkem Bitin, Dk. 87 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor)

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor ile Atko Grup Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla ligde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, play-off finalinde mücadele edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
