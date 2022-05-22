Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Yeni AdanaHakemler: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil ÇetinAdana Demirspor: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Alper Uludağ, Gökhan İnler, Mustafa Kapı, Yunus Akgün, Erhun Aksel Öztümer, Vargas, BalotelliGöztepe???????: Arda Özçimen, Atakan Çankaya,...
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil Çetin
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Alper Uludağ, Gökhan İnler, Mustafa Kapı, Yunus Akgün, Erhun Aksel Öztümer, Vargas, Balotelli
Göztepe???????: Arda Özçimen, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Mihojevic, Kerim Alıcı, Efe Can Saçıkara, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Tijanic, Ege Özkayımoğlu, Di Santo
Goller: Dk. 25 Atakan Çankaya (Kendi kalesine), Dk. 33, 36 ve 44 Balotelli, Dk. 45 Erhun Aksel Öztümer (Adana Demirspor)
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Adana Demirspor-Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
19. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Arda Özçimen'den döndü. Ceza sahası içinde dönen topla buluşan Balotelli'nin bekletmeden kale sahasına paralel ortasında Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
25. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kendi sahasından savunmanın arkasına atılan topla buluşan Vargas'ın ceza sahası içinde yerden ortası sonrası araya girmek isteyen Atakan Çankaya'nın ters vuruşunda, top Göztepe ağlarıyla buluştu: 1-0.
33. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahasına ara pasında topla buluşan Balotelli'nin kale sahası çizgisi üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Arda Özçimen'in yanından geçen top ağlara gitti: 2-0.
36. dakikada Adana Demirspor 3'üncü gole ulaştı. Vargas'ın ceza sahası içinde kale sahasına doğru ortasına Balotelli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.
44. dakikada Adana Demirspor 4-0 öne geçti. Vargas'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Yunus Akgün, pasını Baloteli'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.
45. dakikada Adana Demirspor farkı 5'e çıkardı. Santranın ardından Efe Can Saçıkara'nın pasında Mihojevic topu ayağının altından kaçırdı. Topu takip eden Erhun Aksel Öztümer'in vuruşunda top filelere gitti: 5-0.
Maçın ilk yarısını Adana Demirspor 5-0 önde bitirdi.
Öte yandan, Adana Demirsporlu futbolcular maç öncesi seremoniye ellerinde "Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü'nün 175. Kuruluş Yılı" yazılı pankartla çıktı.