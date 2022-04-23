Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Ok, Özgür ErtemGaziantep FK: Günay Güvenç (Dk.39 Mustafa Burak Bozan), Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Sagal, Vetrih, Maxim, Mirza Cihan, Muhammet DemirGöztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Dino, Kahraman...

Stat: Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Ok, Özgür Ertem

Gaziantep FK: Günay Güvenç (Dk.39 Mustafa Burak Bozan), Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Sagal, Vetrih, Maxim, Mirza Cihan, Muhammet Demir

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Dino, Kahraman Demirtaş, Rodrigues, Atakan Rıdvan Çankaya, Tijanic, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Di Santo

Sarı Kart: Dk. 45+2 Atakan Rıdvan Çankaya (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

8. dakikada sol kanattan Vetrih'in ortasında topu önünde bulan Maxim, gelişine vurdu ancak top savunmadan oyun alalına döndü.

23. dakikada savunmanın şişirdiği topu ceza sahası hemen dışında önünde bulan Maxim, topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Ertuğrul Ersoy, Günay Güvenç, Serkan Ok, Maxim, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title