Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Vodafone ParkHakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Kamil ÇetinBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Batshuayi, Alex TeixeiraAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Kamil Çetin
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Batshuayi, Alex Teixeira
Aytemiz Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl, Candeias
Goller: Dk. 2 ve 43 Batshuayi, Dk. 25 Josef (Beşiktaş), Dk. 22 Efecan Karaca ( Aytemiz Alanyaspor )
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın arkası dönük bir şekilde savunmanın arasından gönderdiği pasla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin sert şutunda, yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0
22. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan uzun topu kaparak sağdan çizgiye inen Tayfur Bingöl'ün pasında Efecan Karaca, altıpas üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
25. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sol taraftan kullanılan uzun taç atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu Rosier ceza sahası dışından kaleye göndermek istedi. Rosier'in şutu kale önündeki Josef'e pas oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağı düzeltip sert bir şutla golü attı: 2-1
28. dakikada Alanyaspor savunmasının uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla topu kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
43. dakikada Beşiktaş, skoru 3-1'e getirdi. Alanyaspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla başlayan Beşiktaş atağında, Rosier'in sağ çaprazdan ortasında Batshuayi topu göğsüyle düzelterek şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelere yolladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.