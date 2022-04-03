Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Emre Akbaba (Dk. 72 Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk. 77 Milunovic), Tayfur Bingöl (Dk.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Aytemiz Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Emre Akbaba (Dk. 72 Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk. 77 Milunovic), Tayfur Bingöl (Dk. 72 Oğuz Aydın), Candeias (Dk. 90 Ahmet Gülay)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül (Dk. 46 Bolasie), Ponck, Holmen, Cemali Sertel, Phiri, Fernandes, Sabo (Dk 76 Fabricio), Boyd (Dk. 63 Boldrin), Alper Potuk (Dk. 46 Yusuf Sarı), Pohjanpalo (Dk. 46 Cisse)
Goller: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 60 Efecan Karaca (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 66 Cisse (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 75 Phiri (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçını ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.
60. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Novais'in kullandığı korner atışında rakibiyle hava topuna yükselen Ponck, topa elle müdahale etti. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efecan Karaca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
66. dakikada Çaykur Rizespor farkı bire indirdi. Bolasie'nin sol kanattan içeriye gönderdiği topu, Cisse kafayla ağlara gönderdi: 2-1.
72. dakikada Bolasie ile gelişen atakta topu uzaklaştırmaya çalışan Alanyasporlu oyunculardan Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı Cisse'ye kaptırdı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından uzaktan sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.
88. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Novais, pası ceza sahası içine çıkardı. Topla buluşan Juanfran'ın kaleyi sağ çaprazdan gören yerden çektiği şutta, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.
Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan maç öncesi Alanyaspor formasıyla 300. maçına çıkan Efecan Karaca'ya, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu 300 numaralı forma hediye etti.