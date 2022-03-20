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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Fırat Özdemir - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Yusuf BozdoğanGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosça, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz, Maxim, Sagal, Muhammet Demir, FigueiredoGalatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Semih Kaya, Berkan İsmail Kutlu,...

Stat: Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Yusuf Bozdoğan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosça, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz, Maxim, Sagal, Muhammet Demir, Figueiredo

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Semih Kaya, Berkan İsmail Kutlu, Taylan Antalyalı, Kereme Aktürkoğlu, Morutan, Emre Kılınç, Gomis

Goller: Dk. 34 Gomis (Galatasaray), Dk. 45+3 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Morutan, Dk. 45+2 Gomis (Galatarasay)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Gaziantep FK - Galatasaray karşılamasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

2. dakikada Gaziantep FK Muhammet Demir ile gole yaklaştı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın hatalı pasında topu ceza sahası önünde alan Doğan Erdoğan, meşin yuvarlağı Muhammet Demir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top, kalenin az üstünden auta çıktı.

18. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında, Semih Kaya'nın ortasında topla ceza sahasında buluşan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ üstünden dışarı gitti.

24. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Maxim meşin yuvarlığı ara pasla ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karışla kalan Kitsiou'ya ulaştırdı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Galatasaray golü buldu. Galatsaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlığı ceza sahası önündeki Morutan'a gönderdi. Morutan'ın penaltı noktasına yakın noktada vuruşunda defanstaki Sagal'dan dönen topu önünde bulan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Berkan İsmail Kutlu, ceza sahası çizgisinden çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç uzanarak kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sağ çizgisine yakın noktada serbest vuruşu kullanın Maxim'in ortasında kalenin sağ dibinde buluşan Djilobodji, gelişine vurduğu topu kaleci Muslera'nın sağından ağlara ulaştırdı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Fırat Özdemir - Spor

Muhammet Demir, Günay Güvenç, Muslera, Maxim, Spor, Haberler

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