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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Haberleri

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa SönmezVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Colley, Borini, DiagneBitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne

Bitexen Giresunspor : Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia, Sergio, Savicevic, Borja Sainz, Bajic

Sarı kartlar: Dk. 25 Colley (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Campuzano, Dk. 33 Mejia (Bitexen Giresunspor )

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılan VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

39. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan ortaladığı topa ceza sahasındaki Diagne zor pozisyonda kafayla vurdu ancak kaleci Onurcan soluna uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Fatih Karagümrük Jimmy Durmaz Giresunspor Spor Haberler

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