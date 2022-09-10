Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa SönmezVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Colley, Borini, DiagneBitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper...
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne
Bitexen Giresunspor : Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia, Sergio, Savicevic, Borja Sainz, Bajic
Sarı kartlar: Dk. 25 Colley (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Campuzano, Dk. 33 Mejia (Bitexen Giresunspor )
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılan VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
39. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan ortaladığı topa ceza sahasındaki Diagne zor pozisyonda kafayla vurdu ancak kaleci Onurcan soluna uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.