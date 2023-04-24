Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Yeni Sakarya AtatürkHakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Mehmet ŞengülSakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Dk.46 Donkor), Kasongo, Burak Süleyman (Dk. 90+1 İsmail Erdoğan), Dimitrov, Nalepa, Milosevic (Dk. 46 Hakan Yavuz), İbrahim Has(Dk.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Mehmet Şengül
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Dk.46 Donkor), Kasongo, Burak Süleyman (Dk. 90+1 İsmail Erdoğan), Dimitrov, Nalepa, Milosevic (Dk. 46 Hakan Yavuz), İbrahim Has(Dk. 46 Mehmet Akyüz), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım (Dk. 84 Oğuzhan Akgün), Ümit Kurt
Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Ngandu (Dk. 66 Furkan Demir), Bregu, Oulare, Landel, Mehmet Zahit Çınar(Dk. 82 Bülent Cevahir), Batuhan İşçiler, Burak Asan (Dk. 74 Abdurrahman Canlı), Berk Yıldız, Posmac,
Goller: Dk. 40 Bregu (Penaltıdan) (Dyorex Boluspor), Dk. 87 Mehmet Akyüz (Sakaryaspor)
Sarı kart: Dk. 36 Çağlayan Menderes, Dk. 73 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 37 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 47 Tugay Kaçar, Dk. 58 Mehmet Zahit Çınar (Dyorex Boluspor)
Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Dyorex Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.