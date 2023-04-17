Futbol: Spor Toto 1. Lig
Spor Haberleri
?Stat: EryamanHakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Özcan SultanoğluGençlerbirliği: Angeler, Muhammed Himmet Ertürk, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 46 Rodrigues), Enes Keskin, Mete Kaan Demir (Dk. 84 Hayrullah Erkip), Erkan Eyibil (Dk. 46 Ikic), Rharsalla (Dk.
?Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Özcan Sultanoğlu
Gençlerbirliği: Angeler, Muhammed Himmet Ertürk, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 46 Rodrigues), Enes Keskin, Mete Kaan Demir (Dk. 84 Hayrullah Erkip), Erkan Eyibil (Dk. 46 Ikic), Rharsalla (Dk. 69 Torje), Ayovi (Dk. 59 Doukara)
Altay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya, Kutay Yokuşlu (Dk. 67 İbrahim Öztürk), Björkander, Naderi (Dk. 55 Efe Sarıkaya), Ceyhun Gülselam, Arda Gezer, Onur Efe (Dk. 55 Deniz Kadah), Tolga Ünlü (Dk. 90+6 Yusuf Tekin), Eren Erdoğan (Dk. 90+6 Özgür Özkaya), Paixao
Sarı kartlar: Dk. 7 Abdullah Durak, Dk. 76 Torje, Dk. 87 Hayrullah Erkip (Gençlerbirliği), Dk. 85 Eren Karataş, Dk. 90+1 Eren Erdoğan (Altay)
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasındaki Gençlerbirliği-Altay karşılaşması 0-0 sona erdi.