Pendikspor: 1 - Altay: 0 Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Pendikspor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Pendikspor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. STAT: Pendik HAKEMLER: Tarık Güldal, Mehmet Ali Akkor, Murat Şener PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu (Muhammed Akarslan dk. 60), Ferhat Öztorun (Erhan Kara dk. 60), Mesut Özdemir, Khaly Thiam, Leandro Kappel (Gökcan Kaya dk. 46), Adrien Regattin, Ali Han Tunçer (Roland Ugrai dk. 60), Nikolics (Görkem Bitin dk. 73) ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya (Mohammad Naderi dk. 90+4), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Paixao dk. 67), Eren Erdoğan (Yusuf Tekin dk. 83 SARI KARTLAR: Hasan Hatipoğlu, Osman Özköylü (Pendikspor), Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Efe Sarıkaya (Altay) GOL: Görkem Bitin (dk. 90+8) (Pendikspor) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Muhammed Akarslan Pendikspor Altay Spor Haberler

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