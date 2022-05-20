Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Denizli AtatürkHakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Bersan DuranAltaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz (Dk. 65 Hakan Çinemre), Erdal Akdarı, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 65 Mustafa Çeçenoğlu), İlhan Depe (Dk. 76 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Bersan Duran
Altaş Denizlispor : Abdulkadir Sünger, Lopes, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz (Dk. 65 Hakan Çinemre), Erdal Akdarı, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 65 Mustafa Çeçenoğlu), İlhan Depe (Dk. 76 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 49 Asım Hamzaçebi), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 48 Turaç Böke)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş (Dk. 46 Erkan Anapa), Ufuk Budak, Aykut Demir (Dk. 67 Yakup Kırtay), Batuhan Artarslan, Gökhan Kardeş (Dk. 46 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç, Shala, Ahmet Canbaz (Dk. 84 Muhammed Emin Yavaş), Malle, Alican Özfesli, Rosheuvel (Dk. Eyüp Oskan)
Goller: Dk. 19 Oğuz Yılmaz, Dk. 25 Gökhan Süzen, Dk. 42 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90+3 Okan Derici (Altaş Denizlispor )
Sarı kartlar: Dk. 82 Abdulkadir Sünger, Dk. 89 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor )
Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.