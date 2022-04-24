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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - İlkan Toprak - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ogün KamacıBalıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. 46 Bedirhan Kolkoparan), Berk Tosun (Dk. 46 Ali Doğan), Ayberk Kaygısız, Güney Çelik Keleş, Batuhan İşçiler (Dk.

BALIKESİR (AA) - Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. 46 Bedirhan Kolkoparan), Berk Tosun (Dk. 46 Ali Doğan), Ayberk Kaygısız, Güney Çelik Keleş, Batuhan İşçiler (Dk. 85 Enes Karabulut), Hüseyin Kayabey, Hasan Can Bingül, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi (Dk. 46 Berkay Aykurt)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 55 Kaan Güneren), Owusu (Dk. 71 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk. 55 İshak Çakmak), Yasin Güreler, Alperen Babacan, Bartolomeu (Dk. 80 Mehmet Murat Uçar), Yusuf Abdioğlu, Chahechouhe (Dk. 80 Eren Derdiyok)

Goller: Dk. 13 Owusu, Dk. 69 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 89 Hasan Can Bingül (Balıkesirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 yendi.

AA / İlkan Toprak - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Ali Doğan, Berber, Spor, Haberler

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