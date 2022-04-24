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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Suat GüzBeypiliç Boluspor: Selmani (Dk. 46 Rybka), Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Tugay Kaçar (Dk. 69 Eray Ataseven), Bregu (Dk. 57 Burak Yıldız), Gökhan Karadeniz, Roshi, Mehmet Zahit Çınar (Dk.

BOLU (AA) - Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Suat Güz

Beypiliç Boluspor: Selmani (Dk. 46 Rybka), Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Tugay Kaçar (Dk. 69 Eray Ataseven), Bregu (Dk. 57 Burak Yıldız), Gökhan Karadeniz, Roshi, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 81 Hakan Bilgiç), Emin Bayram, Abdurrahman Canlı, Bekim Balaj (Dk. 57 Kasongo)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 65 Napoleoni), Bammou, Onur Ayık (Dk. 63 Hasic), Del Valle (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 90 Fatih Yiğit Şanlitürk), Glumac, Ercan Coşkun

Goller: Dk. 2 ve Dk. 6 (penaltıdan) Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Gökhan Karadeniz, Dk. 69 Abdurrahim Canlı (Beypiliç Boluspor), Dk. 45 Mrsic, Dk. 80 Ercan Coşkun, Dk. 90 Oğul Gürbulak, Dk. 90+2 Bammao (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yendi.

81. dakikada Beypiliç Boluspor, Kasongo ile penaltı atışından yararlanamadı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Gökhan Karadeniz, Eray Ataseven, Boluspor, Bolu, Spor, Haberler

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