Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Bolu AtatürkHakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Suat GüzBeypiliç Boluspor: Selmani (Dk. 46 Rybka), Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Tugay Kaçar (Dk. 69 Eray Ataseven), Bregu (Dk. 57 Burak Yıldız), Gökhan Karadeniz, Roshi, Mehmet Zahit Çınar (Dk.
BOLU (AA) - Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Suat Güz
Beypiliç Boluspor: Selmani (Dk. 46 Rybka), Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Tugay Kaçar (Dk. 69 Eray Ataseven), Bregu (Dk. 57 Burak Yıldız), Gökhan Karadeniz, Roshi, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 81 Hakan Bilgiç), Emin Bayram, Abdurrahman Canlı, Bekim Balaj (Dk. 57 Kasongo)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 65 Napoleoni), Bammou, Onur Ayık (Dk. 63 Hasic), Del Valle (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 90 Fatih Yiğit Şanlitürk), Glumac, Ercan Coşkun
Goller: Dk. 2 ve Dk. 6 (penaltıdan) Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Gökhan Karadeniz, Dk. 69 Abdurrahim Canlı (Beypiliç Boluspor), Dk. 45 Mrsic, Dk. 80 Ercan Coşkun, Dk. 90 Oğul Gürbulak, Dk. 90+2 Bammao (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yendi.
81. dakikada Beypiliç Boluspor, Kasongo ile penaltı atışından yararlanamadı.