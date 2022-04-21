Beypiliç Boluspor: 0-2

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık

SARI KART: Thill (Eyüpspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Eyüpspor sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 64'üncü dakikada Gökhan Karadeniz ve 90+4'üncü dakikada Berk Yıldız kaydetti. Bu sonuçla Boluspor puanını 38'e yükseltirken, Eyüpspor 51 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor