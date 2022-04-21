Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Yeni AdanaHakemler: Cihan Aydın, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün KamacıAdanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Fıratcan Üzüm, İbrahim Aksu (Dk 46 Bruns), Benasser (Dk. 90+3 Efe Tatlı), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Tetteh (Dk. 8 Eren Karadağ, Dk.
EVREN, ANKARA (AA) - Stat: Yeni Adana
Hakemler: Cihan Aydın, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Fıratcan Üzüm, İbrahim Aksu (Dk 46 Bruns), Benasser (Dk. 90+3 Efe Tatlı), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Tetteh (Dk. 8 Eren Karadağ, Dk. 90+6 Ahmethan Köse), Ciss
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Bateau (Dk. 68 Berk Taşkın), Osman Çelik, Soner Gönül, Savicevic (Dk. 81 Cihan Kahraman), Hasan Kılıç (Dk. 81 Tallo), Ali Ülgen, Yasin Öztekin (Dk. 46 Kayamba), Fofana, Tomane
Gol: Dk. 46 Bruns (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 77 Soner Gönül, Dk. 85 Osman Çelik, Dk. 88 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.