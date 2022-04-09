Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Eren Bozkurt - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Hüseyin AylakAdanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Yiğithan Güveli, Kadir Keleş, Fıratcan Üzüm (Dk. 90+3 Harun Kaya), Benasser, Celil Yüksel (Dk. 82 Efe Tatlı), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Bruns (Dk. 90+3 İbrahim Aksu), Tetteh (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Hüseyin Aylak

Adanaspor : Burak Çapkınoğlu, Donkor, Yiğithan Güveli, Kadir Keleş, Fıratcan Üzüm (Dk. 90+3 Harun Kaya), Benasser, Celil Yüksel (Dk. 82 Efe Tatlı), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Bruns (Dk. 90+3 İbrahim Aksu), Tetteh (Dk. 71 Eren Karadağ), Ciss (Dk. 90+3 Ahmethan Köse)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Alperen Erdinç (Dk. 57 Berat Aydoğdu), Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Erdem Gökçe, Kore, Kethevoama (Dk. 46 Sedat Dursun), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak, Otoo (Dk. 46 Ambrose), Muhammed Ali Doğan (Dk. 61 Bilalli)

Goller: Dk. 11 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 34 Fıratcan Üzüm, Dk. 39 ve 53 Ciss ( Adanaspor )

Sarı kartlar: Dk. 28 İbrahim Halil Çolak, Dk. 43 Doğa İşeri, Dk. 45+2 Muhammed Ali Doğan, Dk. 60 Erdem Gökçe (Balıkesirspor), Dk. 86 Ciss ( Adanaspor )

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

Bu sonucun ardından Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Eren Bozkurt - Spor

İsmail Erdoğan, Muhammet Ali, Kadir Keleş, Adanaspor, Spor, Haberler

title