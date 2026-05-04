Futbol: Nesine 3. Lig play-off
Nesine 3. Lig play-off etabında ikinci turun ilk maçları tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor: 2-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-52 Orduspor FK: 1-1
Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947: 1-1
Malatya Yeşilyurtspor-Erciyes 38 Futbol: 0-0
Çift maç eleme usulüne göre oynanan bu turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.
Müsabakaların rövanşı, 8 Mayıs Cuma günü yapılacak.
Kaynak: AA / Can Öcal