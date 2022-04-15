Futbol dünyasının göz bebeğine nazar değdi! Pedri sezonu kapattı
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Avrupa Ligi çeyrek finalinde Frankfurt'a elenen Barcelona, Pedri'yi de kaybetti. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonu kapattı. Pedri, geçen sezon tam 73 maçta forma giyerek rekor kırmıştı.
Barcelona'nın muhteşem yeteneği Pedri sezonu kapattı. Frankfurt maçının 46. dakikasında darbe alan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.
REKOR KIRDI
18 yaşındayken 73 resmi maça çıkan Pedri, Avrupa liglerinde bir sezonda en fazla maça çıkan oyuncu unvanın sahibi olmuştu.
YENİ INIESTA
Avrupa Ligi son 16 turunda 2-1 kazanılan Galatasaray maçında çok şık bir gol atan Pedri, Türk futbolseverleri de mest etmişti. 19 yaşındaki futbolcunun oyun tarzı eski Barcelonalı Andres Iniesta'ya benzetiliyor.