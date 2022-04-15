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Futbol dünyasının göz bebeğine nazar değdi! Pedri sezonu kapattı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Avrupa Ligi çeyrek finalinde Frankfurt'a elenen Barcelona, Pedri'yi de kaybetti. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonu kapattı. Pedri, geçen sezon tam 73 maçta forma giyerek rekor kırmıştı.

Barcelona'nın muhteşem yeteneği Pedri sezonu kapattı. Frankfurt maçının 46. dakikasında darbe alan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Futbol dünyasının gözbebeğine nazar değdi! Pedri sezonu kapattı

REKOR KIRDI

18 yaşındayken 73 resmi maça çıkan Pedri, Avrupa liglerinde bir sezonda en fazla maça çıkan oyuncu unvanın sahibi olmuştu.

Futbol dünyasının gözbebeğine nazar değdi! Pedri sezonu kapattı

YENİ INIESTA

Avrupa Ligi son 16 turunda 2-1 kazanılan Galatasaray maçında çok şık bir gol atan Pedri, Türk futbolseverleri de mest etmişti. 19 yaşındaki futbolcunun oyun tarzı eski Barcelonalı Andres Iniesta'ya benzetiliyor.

Futbol dünyasının gözbebeğine nazar değdi! Pedri sezonu kapattı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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