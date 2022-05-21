Futbol dünyasının beklediği açıklama resmen geldi! İşte Kylian Mbappe'nin formasını giyeceği takım - Haberler

Futbol dünyasının beklediği açıklama resmen geldi! İşte Kylian Mbappe'nin formasını giyeceği takım
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Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Adı sık sık Real Madrid ile anılan Fransız golcü, 3 yıl daha PSG forması giyecek.
Kylian Mbappe'de yılan hikayesi sona erdi. Real Madrid'e transferi gündemde olan Fransız yıldız, Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzaladı.
3 YIL DAHA PARIS SAINT-GERMAIN'DE
Paris Saint Germain'den yapılan açıklamada, Kylian Mbappe'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Real Madrid'e transferine neredeyse kesin gözüyle bakılan Fransız yıldız, 3 yıl daha PSG forması giyecek.
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