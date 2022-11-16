Futbol dünyası yasta! Dev ligde düdük çalan hakem Johan Hamel trajik şekilde hayatını kaybetti
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Fransa Ligue 1'de son olarak Lille ile Rennes arasında oynanan maçta düdük çalan 42 yaşındaki hakem Johan Hamel antrenman yaptığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ligue 1'de bu sezon 8 karşılaşmada görev alan hakem, geçtiğimiz hafta oynanan PSG-Auxerre maçında VAR koltuğunda oturmuştu.
Futbol dünyası Fransa'dan gelen trajik ölüm haberi ile sarsıldı. Fransa Ligue 1'de düdük çalan hakem Johan Hamel 42 yaşında hayatını kaybetti.
ANTRENMAN YAPTIĞI SIRADA RAHATSIZLANDI
L'Equipe'te yer alan habere göre Fransız Hakemler Derneği, hakem Johan Hamel'in Çarşamba sabahı trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini açıkladı. 42 yaşındaki tecrübeli hakemin, antrenman sırasında rahatsızlanarak hayata gözlerini yumduğu belirtildi.
GEÇEN HAFTA VAR KOLTUĞUNDAYDI
Ligue 1'de son olarak 6 Kasım'da oynanan Lille'in Rennes'le karşılaştığı maçta düdük çalan hakem, geçen hafta da PSG-Auxerre karşılaşmasında VAR koltuğunda oturmuştu.