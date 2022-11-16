Futbol dünyası yasta! Dev ligde düdük çalan hakem Johan Hamel trajik şekilde hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1'de son olarak Lille ile Rennes arasında oynanan maçta düdük çalan 42 yaşındaki hakem Johan Hamel antrenman yaptığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ligue 1'de bu sezon 8 karşılaşmada görev alan hakem, geçtiğimiz hafta oynanan PSG-Auxerre maçında VAR koltuğunda oturmuştu.