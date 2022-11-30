Futbol dünyası yasta! 22 yaşındaki genç futbolcu idmanda hayatını kaybetti

Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, 22 yaşında hayatını kaybetti. Arjantin ekiplerinden Atletico Tucuman forması giyen genç oyuncu, idman sırasında kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Balanta, hayata gözlerini yumdu.

Futbol dünyası, Arjantin'den gelen haberle sarsıldı. Atletico Tucuman forması giyen genç futbolcu kalbine yenik düştü.

İDMANDA YERE YIĞILDI

22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, idmanda kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını kaybetti.

KULÜPLER TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Balanta'nın vefat haberi Arjantin ve Kolombiya'da büyük ses getirdi. 22 yaşındaki futbolcu için kulüpler taziye mesajı yayınladı.