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Furkan Akar, Kanada'daki Dünya Turu ayağında 500 metrede bronz madalya kazandı

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Milli sporcu Furkan Akar, ISU Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Turu'nun Kanada'da düzenlenen ilk ayağında bronz madalya aldı. Vancouver'daki erkekler 500 metre finalinde 41,334 saniyelik derecesiyle üçüncü olan Akar, Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı.

Milli sporcu Furkan Akar, ISU Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Turu'nun Kanada'da düzenlenen ilk ayağında bronz madalya aldı.

Vancouver kentindeki organizasyonda Furkan Akar, erkekler 500 metre finalinde mücadele etti.

Milli sporcu, 41,334 saniyelik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Furkan Akar, Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı.

Kaynak: AA
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