Samsunspor-AEK maçının ardından

Güncelleme:
Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, AEK'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından, takımın oyundan memnun olduğunu ancak alınan sonucun üzüntü verici olduğunu belirtti. Sakat oyuncuların etkisinin altını çizen Çapa, ligde üst sıralara tırmanma hedeflerinde kararlı olduklarını vurguladı.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 yenilen Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, oyundan mutlu olduğunu söyledi.

Çapa, maçın ardından yaptığı açıklamada, maçın ilk devresinde çok iyi oynadıklarını ancak yedikleri gollerden sonra bu durumun değiştiğini ifade etti.

Karşılaşmada "gayet iyi oynadıklarını" aktaran Çapa, "Biz kendi oyunumuzu oynayacak düzeye geldik. Bu oyun anlamında bizi mutlu etti ama skor anlamında bizim için üzücü. Bu kadar emeğin karşılığını cömertçe harcadık." dedi.

Ligde ilk 8'den çıkmak için mücadele vereceklerini dile getiren Çapa, "Halen daha istediğimiz pozisyondayız. Ben açıkçası oyundan mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sakat oyuncuların çok sayıda olması, bizi biraz zor durumda bıraktı ama oynayan arkadaşlarımızla gurur duyduğumuzu da söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Spor
title