Frutti Extra Cup'ta Frutti Extra Bursaspor, finale yükseldi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Fruttix Extra Cup'ta yarı final maçında Frutti Extra Bursaspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-73'lük skorla mağlup etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Fruttix Extra Cup'ta yarı final maçında Frutti Extra Bursaspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-73'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla Frutti Extra Bursaspor, finalde Galatasaray Nef'in rakibi oldu.

Frutti Extra Bursasaspor tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup'ta, üçüncü gün sona erdi. Bugün Aliağa Petkimspor'u 69-64 yenen Galatasaray Nef, finalin ilk ismi oldu. Ardından Frutti Extra Bursaspor - Onvo Büyükçekmece ile kozlarını paylaştı. Bu maç 83-73 Bursaspor lehine tamamlandı ve yeşil-beyazlılar finalde Galatasaray'ın rakibi olmuş oldu.

Salon: Nilüfer Barış Spor

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Çağrı Hekimoğlu xx, Duhan Köyiçi xx

Frutti Extra Bursaspor: Yiğitcan Saybir xxxx 15, Mithatcan Özalp x, Derek Ryan Needham xx 11, Enes Berkay Taşkıran xx 5, Ömer Utku Al x, Onuralp Bitim xxxx 18, Zachary Elias Auguste xx 10, David John Dudzinski xxx 12, Ahmet Düverioğlu xx 6, Anthony Clemmons xx 6

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Onvo Büyükçekmece: Jordon Benjamin Cramford xxx 23, Terrell Harris xxx 13, Eray Aydoğan x 2, Sauilius Kulvetis x 7, Metehan Akyel x 4, Yesukan Onar x, Can Maximmutaf x 6, Martynas Sajus xx 7, Demetre Earl Rmers xx 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu x, Tayfun Erülkü x3

Başatrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 29 -23 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

Devre: 54-43 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

3. Periyot: 63 - 56 (Frutti Extra Bursaspor lehine) - BURSA