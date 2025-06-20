Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter Miami, Lionel Messi'nin şahane frikik golüyle kazandı. Arjantinli yıldızın maç sonunda FIFA'nın protokolüne uymadığı ortaya çıktı. Maçın oyuncusu seçilen Messi, özel bir röportaj vermeyerek FIFA'nın protokülünü yerine getirmedi.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. maçında Inter Miami ile Porto karşı karşıya geldi. Mücadeleyi MLS ekibi Inter Miami 2-1 kazandı. ABD temsilcisine galibiyeti getiren golü frikikten klas bir gol atan Lionel Messikaydetti.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
37 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı golün yanı sıra karşılaşmadaki performansıyla maçın oyuncusu olmayı başardı. Bu ödülü alan Messi, büyük bir sürprize imza atarak FIFA kuralını çiğnedi.
ÖZEL RÖPORTAJ VERMEDİ
Messi'nin maçın oyuncusu ödülünü aldığı için özel bir röportaj vermesi gerekiyordu ancak Arjantinli yıldız bu röportajı gerçekleştirmedi. Bu davranış futbolseverlerin dikkatinden kaçmazken Messi'ye bu nedenle herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu oldu.