Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi

Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter Miami, Lionel Messi'nin şahane frikik golüyle kazandı. Arjantinli yıldızın maç sonunda FIFA'nın protokolüne uymadığı ortaya çıktı. Maçın oyuncusu seçilen Messi, özel bir röportaj vermeyerek FIFA'nın protokülünü yerine getirmedi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. maçında Inter Miami ile Porto karşı karşıya geldi. Mücadeleyi MLS ekibi Inter Miami 2-1 kazandı. ABD temsilcisine galibiyeti getiren golü frikikten klas bir gol atan Lionel Messikaydetti.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

37 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı golün yanı sıra karşılaşmadaki performansıyla maçın oyuncusu olmayı başardı. Bu ödülü alan Messi, büyük bir sürprize imza atarak FIFA kuralını çiğnedi.

ÖZEL RÖPORTAJ VERMEDİ

Messi'nin maçın oyuncusu ödülünü aldığı için özel bir röportaj vermesi gerekiyordu ancak Arjantinli yıldız bu röportajı gerçekleştirmedi. Bu davranış futbolseverlerin dikkatinden kaçmazken Messi'ye bu nedenle herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan deviyle karşılaşacak

Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan deviyle karşılaşacak
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti

İngiltere'den İran hamlesi! Geri çağırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.