Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Freiburg, Trabzonspor'u 1-0 yendi; Schuster 3 puanın önemini vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, deplasmanda alınan 3 puanın önemli olduğunu belirterek Trabzonspor'un kaliteli ve enerjik bir takım olduğunu söyledi.

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, Trabzonspor'un çok kaliteli ve enerjik bir takım olduğunu belirterek, böyle bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın önemli bir mücadeleye sahne olduğunu belirten Schuster, "Bugün çok önemli bir maç oynadık. Defansif anlamda agresif bir oyun ortaya koyduk. Bazı fırsatları değerlendiremedik. Böyle bir stadyumda önemli bir karşılaşmaya çıktık ve çok değerli 3 puan aldık" dedi.

Trabzonspor'un oyun kalitesine dikkat çeken Schuster, "Trabzonspor kalite olarak çok iyi ve enerjisi yüksek bir takım. Top kazanma konusunda oldukça iyiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'ı sel vurdu! Öğrenciler okulda mahsur kaldı, ekipler devreye girdi

Sel suları okulu vurdu! Çocuklar böyle kurtarıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe'nin eski yıldızlarına vergi sürprizi

Vergi dairesinden gelen haberle sarsıldılar! Bir ay süre tanındı
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi

Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
Alexander Nübel'e Almanya Milli Takımı'ndan müjdeli haber

Yaptığı harika kurtarışların karşılığını aldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig ve Avrupa'yı sallayan kulüp yok oldu
Yere düşen tabanca küçük Melek'i hayattan kopardı! Dayı ile yenge tutuklandı

Evdeki tabanca yere düşmüştü! Yüzünden yaralanan Melek'ten acı haber
Afyonkarahisar'daki silahlı saldırılara ilişkin yayın yasağı getirildi

Afyonkarahisar’daki silahlı saldırılara yayın yasağı getirildi
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo14

Uzman isimden çifte tahmin! Emekli maaşı ve altın için rakam verdi