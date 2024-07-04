Fransız Sörfçülerden Manş Denizi'nde Rekor Denemesi

Fransız iki uçurtma sörfçüsü, içerisinde 36 tane bayat ekmek koydukları fıçıları sırtlarına yüklenip Manş Denizi'ni geçmeyi başardı. Amaçları eski ekmeklerden şişelerce bira üretmek.

İkili, Fransa ve İngiltere'yi ayıran sulardaki bu maceralı yolculuk sayesinde iki farklı dünya rekoru kırdıklarını söyledi.

Fransa'nın Lille şehrindeki Pain de Minuit bira fabrikasında çalışan Martin Marescaux ve Theo Vanmarcke, Çarşamba günü Manş Denizi'ndeki İngiliz Portland Adası'nda bulunan Dorset'ten yola çıktı.

Dorset'teki bir fırıncıdan aldıkları somun ekmeklerini fıçılara yükleyip, uçurtma sörfleriyle Çarşamba günü Fransa'nın kuzeyindeki Cherbourg'a ulaştılar.

İki sörfçü, dünyanın en işlek nakliye yollarından Manş'ın bu kısmında uçurtma sörfleriyle teslimat yaparak bir ilke imza attıklarını söylüyor.

Fransız sörfçüler, bu rotayı 4 saat 30 dakikada tamamlayarak da bir dünya rekoru daha kırdıklarını öne sürüyor.

Sörfçüler, iki yıl önce Dorset'deki fırın zinciri Oxford'un sahibi Steve Oxford satılmamış ekmeklerden kalan yüklü bir stoğu onlara teklif ettiğinde bu zorlu yolculuğu planlamaya başladı.

Başlangıçta yolculuğun çok uzun süreceği ve çevre dostu olmayacağını düşünerek ekmekleri çöpe atmayı düşündüler.

Daha sonra ekmekleri uçurtma sörfüyle Manş Denizi'nden taşıyarak rekor denemesi yapmak için yetkililere başvurdular ve iki yıl sonra gerekli izinleri aldılar.

Yolculuğu başarıyla tamamlayan ikili, ekmeklerden sekiz hafta içinde 3 bin şişe bira üretmeyi amaçlıyor.