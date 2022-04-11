Fransa, Doğan Alemdar'ı konuşuyor! 19 yaşındaki kaleci, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Rennes, deplasmanda Reims'ı 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin kalesini koruyan Doğan Alemdar mücadelede penaltı kurtararak, 2019'dan bu yana bir ilki başardı. Şu anda Chelsea'nin kalesini koruyan Edoudard Mendy'den sonra ilk kez bir kaleci, Fransız ekibinde penaltı kurtardı.
Reims ile Rennes, Fransa Ligue 1'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rennes 3-2 kazanırken Fransız ekibinin kalesini koruyan Doğan Alemdar, kulüpte 6 yıl sonra bir ilke imza attı.
MENDY'DEN SONRA İLKİ BAŞARDI
Doğan Alemdar, 78. dakikada Reims'dan Moussa Doumbia'nın penaltısını çıkardı ve Fransız ekibinde 2019'dan bu yana penaltı kurtaran ilk kaleci oldu. Rennes adına son penaltı kurtarışını şimdilerde Chelsea'nin kalesini koruyan Edoudard Mendy, 25 Ağustos 2019'da Strasbourg'a karşı yapmıştı.