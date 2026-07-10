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Fransa'da milli takımın Dünya Kupası yarı final kutlamalarında 1 genç kız hayatını kaybetti

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Fransa'nın 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı yenmesinin ardından kutlamalar sırasında 17 yaşındaki bir genç kız, bindiği traktörden düşerek hayatını kaybetti. Olay Nord vilayetindeki Aulnoye-Aymeries kentinde meydana geldi.

Fransa'da, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı mücadele eden Fransız Milli Takımı'nın galibiyet kutlamalarında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre olay, Nord vilayetine bağlı Aulnoye-Aymeries kentinde yaşandı.

Fransa Milli Takımı'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas'ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmesini kutlamak için dışarı çıkan 17 yaşındaki bir genç kız, bindiği traktörden düştü.

Polis kaynakları genç kızın römorksuz traktörün arkasında bulunduğunu ve düştükten sonra traktörün altında kaldığını açıkladı.

Genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildiren polis kaynakları, kaza nedeniyle şok geçiren bir çocuğun da civardaki hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali karşılaşmasında Fransa, dün rakibi Fas'ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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