Fransa Açık'ta Swiatek ve Ruud 4. tura yükseldi

Fransa Açık'ta kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek ve erkeklerin dünya 4 numarası Casper Ruud, rakiplerini geçerek 4. tura yükseldi. Swiatek, dünya 80 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup ederken, Ruud da Çinli Zhizhen Zhang'ı 3-1 yendi. ABD'li Coco Gauff da 4. tura çıktı.