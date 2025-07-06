Francesco Farioli'den Avrupa devine 2 yıllık imza

Porto'nun yeni teknik direktörü belli oldu. 2024-2025 sezonunu Arjantinli Martin Anselmi ile tamamlayan mavi-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı.

FARIOLI 2 YILLIK İMZAYI ATTI

Portekiz temsilcisinde, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi. Portekiz evi, Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER LİG'DE DE GÖREV YAPTI

Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük ile 2020-2021 sezonunda başlayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u da çalıştırdı. İtalyan teknik direktör, Nice ve son olarak Hollanda ekibi Ajax'ı çalıştırdı.