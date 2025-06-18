Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pep Guardiola, bu kez saha dışı bir görüntüyle gündeme geldi. Şu anda Manchester City'nin teknik direktörlüğünü yapan İspanyol çalıştırıcının, 90'lı yıllardan kalma bir videosu sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

VİDEO VİRAL OLDU

Videoda, genç Guardiola'nın o dönemki takım arkadaşı Jose Bakero'nun eşiyle dans ettiği anlar yer alıyor. Kısa sürede viral olan görüntüler, futbolseverlerin ilgisini çekerken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.