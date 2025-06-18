Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor
Şimdilerde Manchester City'nin teknik direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü antrenör Pep Guardiola'nın 90'ların sonlarında takım arkadaşı Jose Bakero'nun karısıyla dans ettiği bir video dolaşıma girdi. Söz konusu video kısa sürede viral oldu.
Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pep Guardiola, bu kez saha dışı bir görüntüyle gündeme geldi. Şu anda Manchester City'nin teknik direktörlüğünü yapan İspanyol çalıştırıcının, 90'lı yıllardan kalma bir videosu sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
VİDEO VİRAL OLDU
Videoda, genç Guardiola'nın o dönemki takım arkadaşı Jose Bakero'nun eşiyle dans ettiği anlar yer alıyor. Kısa sürede viral olan görüntüler, futbolseverlerin ilgisini çekerken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.