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Forvet tercihi nasıl olacak? Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi

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Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlıktan dönmesi ve Mauro Icardi'nin eleştirilen performansı sonrası Okan Buruk'un Antalyaspor maçındaki forvet tercihi merakla bekleniyordu. Deneyimli hoca, Antalya deplasmanında iki yıldızı da sahaya sürmeyi planlıyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Okan Buruk'un forvet tercihine karar verdiği öne sürüldü.

ÇİFT FORVET OYNATACAK

Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk, eleştiri oklarının hedefi olan Mauro Icardi'den vazgeçmeyecek. Deneyimli hoca, Antalya deplasmanında iki yıldızı da sahaya sürmeyi planlıyor.

OSIHMEN FORMDA

Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Icardi ise bu sezon 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Forvet tercihi nasıl olacak? Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi
Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Victor Osimhen Mauro Icardi Antalyaspor Galatasaray Okan Buruk Antalya Spor

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