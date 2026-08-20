Haberler

Red Bull, Verstappen ile 2030'a kadar sözleşme uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1 takımlarından Red Bull, Hollandalı pilotu Max Verstappen ile yeni sözleşme imzaladı.

Formula 1 takımlarından Red Bull, Hollandalı pilotu Max Verstappen ile yeni sözleşme imzaladı.

Red Bull takımının açıklamasında, 28 yaşındaki pilotun 2030 sezonu sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Hollandalı pilot, takımıyla sözleşme uzattığı için mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu takım, benim için ikinci bir aile gibi ve kendimi burada evimde hissediyorum. Birlikte elde ettiğimiz başarılar gerçekten harikaydı. Pek çok inanılmaz an paylaştık ve 4 dünya şampiyonluğu kazandık. Tüm kariyerim boyunca birlikte çalıştığım takımla bu yolculuğa devam etmek gerçekten çok özel bir durum ve her zaman yapmayı arzuladığım bir şeydi." ifadelerini kullandı.

F1 kariyerine Toro Rosso'da başladıktan sonra 2016'da Red Bull koltuğuna oturan Verstappen, takımıyla 4 şampiyonluk (2021, 2022, 2023, 2024) ve 71 yarış zaferi elde etti.

Verstappen, bu sezon pilotlar klasmanında 109 puanla 6. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik kredisinde şartlar değişti

Faizsiz kredide sürpriz! Şartlar değişti
Güney Kore: Kuzey Kore'nin 80-120 nükleer silahı olabilir

Güney Kore: Kuzey Kore 80-120 nükleer silaha sahip
Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas
Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git

Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git
Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia

Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor! Tur gelirse düğmeye basılacak

Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor