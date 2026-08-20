Red Bull, Verstappen ile 2030'a kadar sözleşme uzattı

Formula 1 takımlarından Red Bull, Hollandalı pilotu Max Verstappen ile yeni sözleşme imzaladı.

Red Bull takımının açıklamasında, 28 yaşındaki pilotun 2030 sezonu sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Hollandalı pilot, takımıyla sözleşme uzattığı için mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu takım, benim için ikinci bir aile gibi ve kendimi burada evimde hissediyorum. Birlikte elde ettiğimiz başarılar gerçekten harikaydı. Pek çok inanılmaz an paylaştık ve 4 dünya şampiyonluğu kazandık. Tüm kariyerim boyunca birlikte çalıştığım takımla bu yolculuğa devam etmek gerçekten çok özel bir durum ve her zaman yapmayı arzuladığım bir şeydi." ifadelerini kullandı.

F1 kariyerine Toro Rosso'da başladıktan sonra 2016'da Red Bull koltuğuna oturan Verstappen, takımıyla 4 şampiyonluk (2021, 2022, 2023, 2024) ve 71 yarış zaferi elde etti.

Verstappen, bu sezon pilotlar klasmanında 109 puanla 6. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA