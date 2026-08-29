Haberler

Norris, 2030'a kadar McLaren'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

McLaren, Lando Norris'in sözleşmesini 2030'a kadar uzattı. Norris, takımda kalmaktan mutlu olduğunu ve daha fazla şampiyonluk hedeflediğini söyledi. Ayrıca, 2025 şampiyonluk aracı MCL39 kendisine hediye edilecek.

Formula 1 takımlarından Mclaren, Büyük Briyanyalı pilotu Lando Norris'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

26 yaşındaki Norris, yaptığı açıklamada, "Mclaren benim evim ve en az 2030'a kadar takımda kalmamı sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. 9 yıl önce bu yolculuğa başladığımda, ulaşmak istediğim hedefler konusunda nettim; McLaren'ı tekrar zirveye taşımak ve şampiyonluklar kazanmak. Bu hedefe ulaştık ama daha fazlasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2 puan önünde kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Norris, McLaren'ın 17 yıllık bekleyişine de son vermişti.

McLaren takımı, sözleşme gereği Norris'e 2025 sezonunda şampiyonluk kazanan MCL39 aracının hediye edileceğini açıkladı.

Kaynak: AA
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

İstanbul'da yeni kabus! İki ilçe panikte, uzmanlardan uyarı geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli uzmandan, Türk ordusu için dikkat çeken uyarı: Hafife almayın

Bu kez uyarı içeriden geldi: Türk ordusunu hafife alma
Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor

Milyonların yolunu gözlediği isim geliyor
Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş

Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş
2 kişi hayatını kaybetmişti! İETT kazasında bir sürücü gözaltına alındı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ! İETT KAZASINDA YENİ GELİŞME
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

Hepsi İranlı desek!