Formula 1'de sezonun dördüncü etabı Miami Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabı Miami Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.
ABD'de 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Antonelli, 1 saat 33 dakika 19.273 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris, 3.264 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ise liderin 27.092 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Formula 1'de sezon, 24 Mayıs Pazar günü koşulacak Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 100
2. George Russell (Büyük Britanya): 80
3. Charles Leclerc (Monako): 63
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 51
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 49
Takımlar
1. Mercedes: 180
2. Ferrari: 112
3. McLaren: 94
4. Red Bull: 30
5. Alpine: 21