Formula 1'de Ispanya Grand Prix'si Heyecanı

Formula 1'de Ispanya Grand Prix'si Heyecanı
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu etabı İspanya Grand Prix'si, 1 Haziran Pazar günü Barselona'da düzenlenecek. Pilotlar klasmanında Oscar Piastri liderliğini sürdürüyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun dokuzuncu etabı İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde yapılacak yarış, 66 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana dek McLaren pilotu Oscar Piastri dört, takım arkadaşı Lando Norris ile Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen ikişer kez zafere ulaştı.

İspanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 158

3. Max Verstappen (Hollanda): 136

4. George Russell (Büyük Britanya): 99

5. Charles Leclerc (Monako): 79

Takımlar:

1. McLaren: 319

2. Mercedes: 147

3. Red Bull: 143

4. Ferrari: 142

5. Williams: 54

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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