Formula 1'de Heyecan İtalya Grand Prix'siyle Devam Ediyor

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'siyle devam edecek. İtalya Grand Prix'si, 5 bin 793 metrelik uzunluğundaki Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen ilk sırada tamamlamıştı. İtalya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması da verildi.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezon İtalya yarışı ile devam edecek. İtalya Grand Prix'si, 5 bin 793 metrelik uzunluğundaki Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen ilk sırada tamamlamıştı.

İtalya Grand Prix'sinde Brezilyalı pilot Rubens Barrichello, 2004 yılında 1: 21.046 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış ise pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

İtalya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 339 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 201 puan

3 - Fernando Alonso (İspanya): 168 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 156 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 102

Takımlar

1 - Red Bull: 540 puan

2 - Mercedes: 255 puan

3 - Aston Martin: 215 puan

4 - Ferrari: 201 puan

5 - McLaren: 111 puan - İSTANBUL