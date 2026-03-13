Haberler

Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 15 Mart'ta Çin'in Şanghay Pisti'nde düzenlenecek. Sprint elemeleri ve sıralama turları ise bugün gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Çin ev sahipliği yapacak.

Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde yapılacak yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek.

Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta, yarın TSİ 06.00'da sprint yarışı ve TSİ 10.00'da sıralama turları başlayacak. Yarış ise 15 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da koşulacak.

Bu sezon Avustralya'daki ilk yarışı Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazanmıştı.

Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. George Russell (Büyük Britanya): 25

2. Kimi Antonelli (İtalya): 18

3. Charles Leclerc (Monako): 15

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 10

Takımlar

1. Mercedes: 43

2. Ferrari: 27

3. McLaren: 10

4. Red Bull Racing: 8

5. Haas F1 Team: 6

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber