Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 15 Mart'ta Çin'in Şanghay Pisti'nde düzenlenecek. Sprint elemeleri ve sıralama turları ise bugün gerçekleştirilecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Çin ev sahipliği yapacak.
Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde yapılacak yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek.
Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta, yarın TSİ 06.00'da sprint yarışı ve TSİ 10.00'da sıralama turları başlayacak. Yarış ise 15 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da koşulacak.
Bu sezon Avustralya'daki ilk yarışı Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazanmıştı.
Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. George Russell (Büyük Britanya): 25
2. Kimi Antonelli (İtalya): 18
3. Charles Leclerc (Monako): 15
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 10
Takımlar
1. Mercedes: 43
2. Ferrari: 27
3. McLaren: 10
4. Red Bull Racing: 8
5. Haas F1 Team: 6