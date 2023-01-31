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Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo resmen Bayern Münih'te

Spor Haberleri

Ara transfer döneminin en önemli hamlesini yapan Bayern Münih, Premier Lig ekibi Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo'ya formayı giydirdi. Alman ekibi, Portekizli yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı. Yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 70 milyon euro.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Manchester City'nin sağ beki Joao Cancelo'yu renklerine bağlayarak, sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Bayern Münih, Manchester City'nin defans oyuncusu Joao Cancelo'yu 70 milyon Euro'ya satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

"BAYERN, DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

Portekizli yıldız, kulübün internet sitesine verdiği demeçte, "FC Bayern harika bir kulüp, dünyanın en iyilerinden biri ve şimdi bu olağanüstü oyuncularla birlikte bir takımda oynamak benim için büyük bir motivasyon. Bu kulübün, bu takımın şampiyonluklar için yaşadığını ve her yıl şampiyonluklar kazandığını biliyorum. Ayrıca başarıya olan açlığım da beni harekete geçiriyor." dedi.

Formayı giydi! City'nin yıldızı resmen Bayern Münih'de

BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de 17 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydederken 1 de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Manchester City FC Bayern Münih Spor Haberler

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