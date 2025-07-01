Fluminense, Inter'i 2-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta German Cano ve Hercules'in golleriyle zafere ulaşan Fluminense, bir sonraki turda Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Charlotte'un Bank of America Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya'nın Inter takımıyla Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fluminense 3. dakikada German Cano'nun kafa golüyle öne geçerken, 90+3'de Hercules farkı 2'ye çıkardı.

Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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